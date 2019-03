ATP Cup, nouveau tournoi sur gazon : les nouveautés de la saison 2020 dévoilées

La saison 2019 n’a pas achevé son premier trimestre que l’on connaît déjà les détails de la suivante. L’ATP a ainsi publié sur son site officiel, mercredi, les détails du calendrier 2020, confirmant quelques profonds bouleversements et annonçant aussi d’autres changements de dates pour certains rendez-vous. Tout au long de l’année prochaine, 63 tournois se tiendront dans 29 pays différents sur le circuit dont le coup d’envoi sera donné par une épreuve officielle par équipes nationales, l’ATP Cup, dès le 3 janvier, quelques semaines seulement donc après la nouvelle formule de la Coupe Davis qui se déroulera à Madrid, en fin d'année, du 18 au 24 novembre 2019.

L'Open d'Australie repoussé d'une semaine

Le lancement de cette compétition, qui mettra aux prises 24 nations pendant dix jours dans trois villes australiennes (Brisbane, Sydney et une troisième à déterminer), aura aussi pour conséquence de repousser d’une semaine l’Open d’Australie qui débutera le 20 janvier. La prochaine édition du premier Grand Chelem de la saison 2020 se terminera le dimanche 2 février à Melbourne.

Le tournoi de Pune en Inde, qui occupait la première semaine du calendrier, se jouera désormais juste après le premier Grand Chelem de l’année, en même temps que les ATP 250 de Montpellier (dur indoor) et de Cordoba (terre battue), en lieu et place de celui de Sofia. Le tournoi bulgare a été lui relégué en fin d’année, en pleine tournée asiatique. Un changement certainement difficile à encaisser pour l’épreuve qui aura sûrement encore plus de difficultés à attirer du monde.

Un nouveau tournoi avant Wimbledon

Sans surprise, la semaine traditionnellement dédiée à la Coupe Davis en avril disparaît. Il n’y aura donc plus que huit jours de battement entre la finale du Masters 1000 de Miami le 5 avril et le début de celui de Monte-Carlo qui lance la saison européenne sur terre battue le 12. Les dates de Roland-Garros et de Wimbledon ne sont quant à elles pas modifiées, mais la saison sur gazon inaugurera un nouvel événement ATP 250 en Europe la semaine précédant le Grand Chelem londonien, en lieu et place du tournoi tenu actuellement à Antalya en Turquie.

Enfin, année olympique oblige, les Jeux à Tokyo provoqueront un nouveau décalage d’une semaine pour la tournée américaine de l’été : l’US Open ne débutera ainsi que le 31 août. Le Masters de fin d’année se tiendra enfin à Londres pour la 12e année consécutive.