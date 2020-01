Les cadors du circuit ont connu des fortunes diverses pour leur rentrée. A Brisbane, le numéro 2 mondial Novak Djokovic a assuré l’essentiel samedi, s’imposant en deux sets très accrochés (7-6, 7-6) et 2h19 contre le revenant Kevin Anderson, bien en jambes pour son premier match depuis Wimbledon. Le Serbe a ainsi permis à son pays de l’emporter contre l’Afrique du Sud et de rejoindre la France en tête du groupe A. Pour Dominic Thiem, en revanche, l’année commence mal : il s’est incliné au bout du suspense contre Borna Coric (7-6, 2-6, 6-3) qui a offert par la même occasion la victoire à la Croatie contre l’Autriche dans le groupe E à Sydney.

Pour son premier match en 2020, Novak Djokovic a eu droit à un vrai test. Et pourtant, après une dizaine de minutes de jeu et un break express, le Serbe semblait se diriger vers un succès aisé. Mais c’était oublier que Kevin Anderson avait faim de tennis. Le géant sud-africain a ainsi prouvé qu’il valait bien mieux que son classement actuel (91e à l’ATP), conséquence d’une année 2019 gâchée par les blessures. Absent du circuit depuis près de six mois, il s’est battu comme un lion, a refait son retard (de 3-0 à 4-4) et a poussé son adversaire dans ses retranchements.

Agacé par le public qui avait tendance à juger « fautes » des balles qui ne l’étaient pas, le « Djoker » a même ostensiblement manifesté sa colère dans le premier jeu décisif. Frustré par la capacité d’Anderson à sauver des balles de break (6 sur 7 dans le premier set), il a tout de même su serrer le jeu pour virer en tête. Et dans les moments chauds, comme à 4-3 0/40 contre lui dans le deuxième, il a haussé son niveau de jeu, pour s’imposer non sans sauver une balle de deuxième manche contre lui.

