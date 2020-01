Stefanos Tsitsipas n’aura pas douté longtemps. Deux jours après s’être incliné en deux tie-breaks contre Denis Shapovalov, le numéro 6 mondial s’est largement imposé dimanche (6-1, 6-4) en un peu plus d’une heure de jeu (1h13 précisément) contre Alexander Zverev, 7e à l’ATP. Il a ainsi relancé la Grèce face à l’Allemagne dans le groupe F de cette ATP Cup : son compatriote Michail Pervolarakis, 427e joueur mondial, avait subi la loi de Jan-Lennard Struff (6-4, 6-1) dans le premier simple, le double sera donc décisif.

C’était le premier choc de la semaine entre deux membres du top 10, mais il n’a pas tenu ses promesses. La faute à un Alexander Zverev des très mauvais jours, exaspéré par son niveau de jeu et qui semble déjà à bout alors que la saison vient à peine de commencer. Stefanos Tsitsipas, lui, n’a pas fait d’états d’âme et a montré de belles dispositions offensives, prenant la balle tôt aussi bien en coup droit qu’en revers pour déborder son adversaire. Sa délicieuse demi-volée amortie de revers pour conclure la partie a d’ailleurs été le symbole ultime de ses bonnes sensations du jour.

Zverev sature déjà

Mais il faut bien l’avouer, le Grec a d’abord (fort bien) profité des nombreux cadeaux de son adversaire. Totalement déréglé au service (2 aces pour 10 doubles fautes et 45 % de premières balles seulement), Zverev a rapidement semblé sur un fil. Mené 4-1, il en a balancé très tôt sa raquette de frustration. Après avoir rapidement laissé filer le premier set, l’Allemand a néanmoins semblé réagir, réalisant le break d’entrée de second acte. C’était une illusion.

En détresse à chaque fois qu’il a eu à servir une seconde balle (37 % de points gagnés derrière), Zverev a offert le débreak immédiat sur une énième double faute. Extrêmement énervé, l’Allemand s’en est pris vivement à lui-même et est à nouveau sorti du match, encaissant quatre jeux de rang de 6-1, 0-2 à 6-1, 4-2. Impuissant sur sa chaise, Boris Becker n'a pu que constater les dégâts.

Décidément, Zverev inquiète et semble déjà avoir besoin d’une pause. En manque d'énergie, il ne s'est peut-être pas assez reposé à l'inter-saison et pourrait regretter sa série d'exhibitions avec Roger Federer dans ce début d'année. Tsitsipas, lui, en a logiquement récolté les fruits et va tenter d’offrir à son pays sa première victoire en enchaînant en double.