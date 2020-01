La promenade continue pour Roberto Bautista Agut dans cette ATP Cup. Le 10e joueur mondial a enregistré vendredi sa quatrième victoire en quatre simples dans la nouvelle compétition par équipes. Il s’est ainsi logiquement imposé en deux sets (6-1, 6-4) et une heure et demie de jeu face à Kimmer Coppejans, 158e joueur mondial, donnant le premier point à l’Espagne dans le dernier quart de finale de l’ATP Cup face à la Belgique. Rafael Nadal a donc la possibilité d’envoyer les siens dans le dernier carré face à David Goffin.

Jusqu’ici, cette première semaine de compétition ressemble plus pour lui à une semaine supplémentaire de préparation intensive. Roberto Bautista Agut n’a toujours pas laissé en route le moindre set, et pour cause : il n’a pas eu un seul membre du top 100 à défier en quatre rencontres. Mais Kimmer Coppejans n’a pas fait que de la figuration. Largement dominé dans le premier set, le Belge s’est quelque peu rebellé dans le second et a même obtenu des balles de 5-3. Malheureusement pour lui, il n’a pas su les convertir et son adversaire espagnol le lui a fait payer en le breakant dans la foulée pour l’emporter.