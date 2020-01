Au bord des larmes, Kyrgios évoque les incendies : "C’est bien plus important que le tennis"

L’heure est grave aux antipodes. Depuis le mois de septembre, des incendies n’en finissent plus de ravager l’Australie et ont déjà fait 18 morts. Et alors que l’ATP Cup y lance la saison de tennis, les acteurs du jeu se mobilisent, au premier rang desquels Nick Kyrgios. En frappant 20 aces lors de sa victoire face à Jan-Lennard Struff vendredi pour son premier match de l’année, l’Australien a ainsi bien lancé sa cagnotte personnelle de solidarité (200 dollars par ace, donc 4000 dollars donnés déjà) aux victimes.

"Nous avons la capacité et la tribune pour multiplier les dons et organiser ces levées de fond. Dans ma ville natale, à Canberra, l’air que l’on respire en ce moment est le plus toxique du monde. C’est très triste. C’est dur…", a ainsi témoigné Kyrgios qui avait du mal à retenir ses larmes. Le tournoi Challenger qui devait y avoir lieu à partir du 6 janvier a ainsi été déplacé à Bendigo. L’Australien s’est montré ravi et touché de l’écho reçu par son initiative sur les réseaux sociaux et le soutien du monde du tennis et du sport en général.

"Avec la fédération australienne, nous avons organisé un match-exhibition le mercredi 15 janvier pour venir en aide financièrement aux gens. Vous savez, toutes ces familles qui perdent leurs maisons, ces animaux qui meurent, c’est la vraie vie et c’est bien plus important que le tennis", a-t-il conclu. A noter enfin que la qualité de l'air chute drastiquement en ce moment à Melbourne où doit se tenir le premier tournoi du Grand Chelem de l'année dans deux semaines.