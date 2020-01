Daniil Medvedev a retrouvé calme, confiance et sérénité. Le numéro 5 mondial s’est baladé dimanche à Perth face à John Isner (6-3, 6-1) pour offrir une deuxième victoire d’affilée à la Russie en une heure de jeu tout rond dans cette ATP Cup. Les Russes, toujours invaincus, se rapprochent des quarts de finale. Déjà battus par la Norvège voici deux jours dans le groupe D, les Etats-Unis sont, quant à eux, déjà éliminés de la compétition et tenteront de sauver l’honneur contre l’Italie lors de la dernière journée de la phase de poules.

Contrairement à son premier match de la saison contre Fabio Fognini vendredi, Daniil Medvedev n’a pas raté son départ cette fois. Le Russe a rapidement su lire le service canon de John Isner qui n’a d’ailleurs pas passé assez de premières balles (61 %) pour représenter une réelle menace. Après avoir fait le break à 3-3, le finaliste du dernier US Open s’est même permis le luxe de conclure la première manche sur l’engagement adverse.

Safin mène bien sa barque

Très en jambes, Medvedev a montré qu’il avait bien travaillé pendant l’hiver, exécutant quelques passings sublimes sur des volées adverses pourtant bien touchées et placées. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a fait une première différence dans le second acte (6-3, 3-1), avant de ne plus perdre le moindre jeu. Le Russe pouvait célébrer la victoire avec ses coéquipiers et son capitaine Marat Safin dont l’influence semble réelle sur les joueurs.

Car si Medvedev a pu conclure l’affaire pour les Russes, c’est grâce à la victoire préalable de Karen Khachanov, renversant contre Taylor Fritz (3-6, 7-5, 6-1). Dépassé en début de partie, le 17e joueur mondial a finalement trouvé les solutions, bien aidé par son illustre aîné qui lui a conseillé de résister aux premiers coups de boutoir de son adversaire américain pour prendre ensuite l’avantage à l’échange. Avant le double, la Russie n’a donc toujours pas laissé en route la moindre partie (4 simples et 1 double gagnés) dans cette ATP Cup.