Nadal, Djokovic, Federer : Les cadors en ordre dispersé pour débuter la saison

Programme chargé pour Djokovic et Medvedev

Et c’est parti pour une nouvelle saison de tennis. Dès vendredi, l’ATP Cup (3-12 janvier), nouvelle compétition par équipes concurrente de la phase finale de Coupe Davis réformée, sera lancée : 24 équipes nationales réparties dans six groupes et trois villes australiennes (Perth, Brisbane, Sydney) seront au rendez-vous ainsi que 19 des 25 meilleurs joueurs du monde (dont 16 membres du top 20). Parmi les têtes d’affiche figurent ainsi numéros 1 et 2 mondiaux Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux rivaux, respectivement placés dans les poules A et B, pourraient donc s’affronter avant même l’Open d’Australie (20 janvier-2 février).

Si l’Espagnol ne disputera pas d’autre compétition avant le premier Grand Chelem de l’année, le Serbe, lui, a innové cette année. Il s’est ainsi engagé à jouer l’ATP 250 d’Adélaïde (12-18 janvier), la semaine précédant la défense de son titre à Melbourne. Ce choix surprenant est une première pour le "Djoker" aux antipodes depuis 2009 : à l’époque, il s’était aligné à Sydney. Mais il ne sera pas le seul à s’imposer un début de saison aussi chargé puisque des membres de la Next Gen comme Alex de Minaur ou Félix Auger-Aliassime ont exactement le même programme. Le stakhanoviste Daniil Medvedev, Fabio Fognini, Denis Shapovalov, Karen Khachanov ou encore John Isner joueront dans le même temps à Auckland.

Le pari de Federer, Berrettini dans le flou

Dans le top 20, ils sont donc quatre à ne pas jouer l’ATP Cup dont deux qui n’ont pas eu le choix. Blessé au coude droit, Kei Nishikori (13e) a d’ores et déjà tiré un trait sur l’été australien et Melbourne. Pour Matteo Berrettini (8e), ce début d’année est un peu flou : des douleurs abdominales l’ont contraint à différer sa rentrée. L’Italien n’avait prévu de disputer aucune autre épreuve, mais il pourrait avoir besoin de compétition avant l’Open d’Australie s’il se remet vite. Mais le grand absent de ce tout début d’année est bien évidemment Roger Federer. Le numéro 3 mondial de 38 ans avait annoncé en fin de saison 2019 qu’il ferait l’impasse sur l’ATP Cup pour s’accorder deux semaines de repos en famille et de préparation supplémentaire.

Roger FedererGetty Images

En vadrouille en Amérique du Sud pour une série d’exhibitions alors que se tenait la phase finale de la nouvelle Coupe Davis (18-24 novembre 2019), le Suisse a aménagé son calendrier pour lancer son année 2020 par l’Open d’Australie, sans tournoi préalable comme en 2008 et 2013 (demi-finaliste à Melbourne les deux fois). Il a donc fait le pari de la fraîcheur, mais pourrait payer à Melbourne un certain manque de rythme, surtout si le tirage au sort lui réserve des pièges d’entrée. Cette décision a été confortée par le fait que Stan Wawrinka (16e) s’était engagé auparavant à jouer à Doha (6-11 janvier), ce qui diminuait les chances de la Suisse dans la compétition. Après le forfait de Federer, le pays s’est retiré de l’ATP Cup.

Wawrinka, Rublev et quatre Bleus à Doha

Si Wawrinka est donc le seul membre du top 20 à débuter à Doha, il ne sera pas pour autant la seule tête d’affiche au Qatar. En pleine progression et impressionnant pour terminer l’année dans la Caja Magica de Madrid en Coupe Davis, Andrey Rublev (23e) sera de la partie. Numéro 3 russe, il n’a pas été sélectionné pour l’ATP Cup, tout comme un autre membre de la nouvelle génération, l’Américain Frances Tiafoe (47e).

Côté français, Jo-Wilfried Tsonga (29e) entamera aussi sa saison 2020 à Doha pour protéger son statut de tête de série en vue de l’Open d’Australie, un objectif partagé par le Canadien Milos Raonic (31e). Le Manceau sera accompagné dans le tableau par ses compatriotes Adrian Mannarino (43e), Jérémy Chardy (51e) et Pierre-Hugues Herbert (65e). A noter que Richard Gasquet (61e), pas encore prêt, s’est retiré du tournoi qatari, mais devrait participer à l’exhibition de Kooyong (14-16 janvier) quelques jours avant Melbourne, comme Grigor Dimitrov (20e) ou Borna Coric (28e) qui auront, eux, pris part auparavant à l’ATP Cup. Gilles Simon et Jérémy Chardy sont enfin inscrits à Adélaïde, tandis que Ugo Humbert s’alignera à Auckland.

Le programme du top 20 en janvier