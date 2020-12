La France sera de la fête. La composition de l'ATP Cup 2021 (du 1er au 5 février) a été dévoilée ce mercredi et la sélection tricolore fait partie des douze nations engagées avec la Serbie, l’Espagne, l'Autriche, la Russie, la Grèce, le Canada, l’Italie, l’Allemagne, l’Argentine, le Japon et l'Australie qui a reçu une wild-card en tant que pays organisateur. Si la composition des groupes et les noms des joueurs participant à ce tournoi n'ont pas encore été dévoilés, celui-ci se déroulera à Melbourne, juste avant l'Open d'Australie, reporté du 8 au 21 février à cause de la pandémie de coronavirus.