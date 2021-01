Outre la Serbie de Djokovic donc, l'Espagne de Rafael Nadal, l'Autriche de Dominic Thiem, la Russie de Daniil Medvedev et Andrey Rublev, la Grèce de Stéfanos Tsitsipas, l'Allemagne d'Alexander Zverev, l'Argentine de Diego Schwartzman, l'Italie de Matteo Berrettini et Fabio Fognini, le Canada de Denis Shapovalov et Milos Raonic, le Japon de Kei Nishikori ou encore l'Australie d'Alex de Minaur seront de la partie.

La France, dont la tête d'affiche principale sera Gaël Monfils, participera aussi à la fête. Benoît Paire et la paire de double composée de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin complètent ainsi la sélection dévoilée. Parmi les absents notables, on notera Nick Kyrgios du côté des Aussies : ce dernier n'étant plus que le 3e meilleur Australien au classement ATP derrière John Millman (respectivement 46e et 38e), il a dû céder sa place, à l'instar de Karen Khachanov côté russe.