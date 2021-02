"C'était la première journée de soleil. Il avait fait froid ces deux derniers jours. Les conditions étaient totalement différentes, le contrôle de la balle aussi. Je n'avais pas joué de match depuis longtemps", a-t-il ajouté. Il est vrai que l'Italie de Fabio Fognini et Matteo Berrettini avait déjà joué (et gagné) mardi face à l'Autriche, un avantage certain. Les Transalpins sont d'ailleurs d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de l'ATP Cup.