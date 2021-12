Ses admirateurs et le monde du tennis se réjouissaient à l'idée de le revoir sur les courts à Abu Dhabi cette semaine. Finalement forfait pour l'exhibition qui démarre jeudi (16-18 décembre), Dominic Thiem a tenu à s'exprimer lors d'une conférence de presse pour faire un point sur son état de forme mercredi. L'Autrichien l'a assuré : il ne s'agit que d'un léger report qui n'est pas dû à de nouvelles douleurs à son poignet droit. Il savait que le timing serait serré, mais sera bien au rendez-vous du coup d'envoi de la saison 2022 en Australie.

"Je vais m'entraîner à Dubaï pendant encore une semaine et je m'envolerai pour Sydney le 22 décembre. Je passerai Noël et le Nouvel An là-bas, je m'entraînerai beaucoup et ensuite j'espère jouer l'ATP Cup (avec l'Autriche, 1er-10 janvier prochains, NDLR). Mais ça dépendra de mon évolution. Ce qui est aussi clair, c'est que je jouerais Melbourne même si je ne pouvais pas disputer un seul match en compétition avant", a-t-il fait remarquer, visiblement déterminé à faire son grand retour en Grand Chelem lors de l'Open d'Australie (17-30 janvier).

Mon coup droit n'est qu'à 80 % de sa puissance

Mais alors pourquoi a-t-il préféré faire l'impasse aux Emirats arabes unis ? "Dominator" ne s'en est pas caché : il n'a pas encore retrouvé totalement les moyens d'exprimer sa férocité à l'échange. "Annuler n'a pas été une surprise pour moi. J'aurais évidemment adoré jouer, mais c'était clair que ce serait juste dès le départ. Tout se passe comme prévu en termes de récupération, je n'ai absolument plus mal, je suis juste un peu à la traîne en termes de punch dans mes frappes. Tout le monde joue à fond à Abu Dhabi d'habitude et je ne suis pas encore prêt pour de tels matches. Je ne me lancerai que quand mon coup droit sera à 100 %, il n'est qu'à 80 % en ce moment", a-t-il précisé.

Athlète accompli, connu pour sa capacité de travail hors norme, Thiem a besoin de sentir qu'il peut s'engager dans chaque coup sans arrière-pensée. Il sait que son tennis requiert une intensité physique exceptionnelle pour s'exprimer pleinement, contrairement à d'autres joueurs qui peuvent davantage se reposer sur leur service ou leur toucher de balle. Pour retrouver vraiment ses sensations, il doit donc se débarrasser d'une appréhension qui est encore un peu présente, de son propre aveu.

Se débarrasser totalement de l'appréhension à la frappe : l'ultime défi

"Le plus dur, c'est de faire sortir la blessure de sa tête quand on frappe la balle. Mon tendon s'est déchiré deux fois, et c'est encore très présent dans mon esprit. Il faut encore que je me relâche par rapport à ce blocage, même si le poignet est stable et plus fort qu'avant la blessure grâce à la cicatrisation. Ça prend du temps, puis il y a un déclic et tout est oublié. Je l'avais déjà vécu avec mon problème au pied", a-t-il encore détaillé.

Pour retrouver cette confiance totale en ses moyens, Thiem a recomposé son équipe avec un nouveau préparateur physique Jez Green - qui a remplacé Alex Strober tenu en partie responsable par l'Autrichien de sa rechute au cœur de l'été - et un nouveau physiothérapeute Carlos Costa. Après trois mois de travail intensif, la forme revient pour le vainqueur de l'US Open 2020. Il ne lui reste vraisemblablement que quelques détails à peaufiner pour rejouer en janvier, soit six mois après sa blessure au poignet droit. "Si j'y parviens, j'aurai encore quelques bonnes années devant moi."

