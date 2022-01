A une dizaine de jours de l'Open d'Australie, il affiche une forme prometteuse. Félix Auger-Aliassime a impressionné jeudi pour permettre au Canada de remporter le groupe C grâce à son succès sur l'Allemagne, et par la même occasion d'enlever le dernier billet pour les demi-finales de l'ATP Cup. Mis dans une situation idéale par la victoire de Denis Shapovalov sur Jan-Lennard Struff dans le premier simple (7-6, 4-6, 6-3), "F2A" a eu le dernier mot contre le numéro 3 mondial Alexander Zverev (6-4, 4-6, 6-3) dans un combat de plus de deux heures et demie (2h31 exactement), évitant aux siens le stress d'un éventuel double décisif.

Ad

Remonté comme une pendule, Auger-Aliassime a fait comprendre dès les premiers coups de raquette à Zverev qu'il n'était pas venu sur le court pour faire de la figuration. Il s'est ainsi emparé du service adverse d'entrée, ne lâchant pas son avantage en sauvant au passage à son tour quatre balles de break pour virer en tête. Mais il y a seulement quelques mois, ce bon départ n'aurait certainement pas suffi, étant donné le scénario de la deuxième manche.

ATP Finals L'antisèche : Ce Zverev-là doit gagner un Grand Chelem 21/11/2021 À 18:58

Dans sa bulle, Auger-Aliassime est prêt pour le défi Medvedev

A 3-3, Auger-Aliassime s'est retrouvé en position d'asséner le coup de grâce sur le service adverse à 0/40. Mais il n'a pas su le faire et en a payé les conséquences dans le jeu suivant en concédant son premier break (6-4, 3-5). Un nouvel échange de breaks plus tard et Zverev remettait les compteurs à zéro (6-4, 4-6). Tant au score qu'au niveau de la dynamique, tout semblait alors indiquer que l'Allemand avait trouvé son rythme de croisière et que le Canadien allait en faire les frais.

Mais toujours aussi déterminé, "F2A" a su faire le dos rond sur son service en début de 3e set, malgré la légère domination adverse dans les efforts. Et à 3-3, Zverev a craqué cette fois, expédiant la balle dans le filet sur un smash en reculant. Moins létal au service que lors de sa fin de saison 2021, l'Allemand n'a plus marqué le moindre jeu et va désormais pouvoir se concentrer sur l'entraînement avant l'Open d'Australie. Grâce à cette victoire, Auger-Aliassime réintégrera, lui, le Top 10 dès la semaine prochaine au détriment de Jannik Sinner. En demi-finale de l'ATP Cup, il pourra jauger ses progrès face à un autre cador du circuit, Daniil Medvedev.

ATP Finals Zverev, démonstration totale et superbe bouquet final 21/11/2021 À 17:29