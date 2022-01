La France s'est inclinée pour son premier match de l'ATP Cup, battue par la Russie deux points à un samedi à Sydney. A égalité après les simples, les Tricolores n'ont rien pu faire lors du double décisif. L'expérimentée paire Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin est tombée contre son homologue Daniil Medvedev / Roman Safiullin (6-4, 6-4). Appelés de dernière minute dans la compétition, les Bleus sont déjà en posture délicate, avec l'Italie et l'Australie au programme du premier tour. Mais sans grande ambition collective, la France peut surtout se réjouir de l'exploit du jour : la victoire d'Ugo Humbert sur Daniil Medvedev.

Le numéro deux mondial a subi sa première défaite de la saison, face au Messin (N.35). Humbert l'a emporté en trois sets 6-7 (5), 7-5, 7-6 (2) et en 2h55 face au vainqueur de l'US Open, leader de l'équipe de Russie pour ce coup d'envoi officieux de la saison sur le circuit masculin.

"C'était très dur aujourd'hui, mais je suis très content", a déclaré Humbert après ce qui s'avère être une des plus grandes victoires de sa carrière. "J'ai juste essayé de rester détendu, de rester concentré sur ce que je devais faire, et c'était un grand match". Pour son premier match depuis septembre, le Messin est apparu en bonne forme, loin de l'état de fatigué général qui avait inquiété et contraint le joueur à mettre un terme prématuré à sa fin de saison 2021.

Première victoire après plus de trois mois d'absence

Malgré une chaleur intense, qui a surtout gêné Medvedev malade durant la rencontre et contraint de se faire masser la cuisse dans le troisième set, Ugo Humbert a fait forte impression, se montrant particulièrement agressif et puissant. Sans quelques erreurs dans le tie-break de la première manche, qu'il menait 4-1, la donne aurait peut-être été scellée plus tôt encore. Humbert a eu le mérite de s'accrocher dans les deux manches suivantes, alors qu'il a compté à chaque fois un break de retard. Les bons ingrédients pour une première victoire en carrière contre un joueur du top 3 mondiale, la deuxième en deux confrontations contre le Russe.

Ses efforts n'auront pas suffi, puisqu'Arthur Rinderknech était tombé en début de journée contre le surprenant Roman Safiullin 2-6, 7-5, 6-3, après n'avoir converti que quatre de ses 19 balles de break. Le 167e joueur mondial est le héros du jour, puisqu'il a également pris part au double victorieux, aux côtés d'un Daniil Medvedev visiblement revigoré et qui avait à coeur de faire oublié sa défaite quelques heures plus tôt.

La Russie et la France figurent dans le groupe B du tournoi avec l'Australie et l'Italie. La phase de poules de ce tournoi, considéré comme une préparation à l'Open d'Australie, doit se poursuivre jusqu'au 6 janvier. Dimanche, les Etats-Unis ont gagné contre le Canada, grâce notamment à la victoire du grand serveur John Isner contre Brayden Schnur (6-1, 6-3) qui avait remplacé à la dernière minute Denis Shapovalov, fatigué après un isolement consécutif à un test positif au Covid-19, à son arrivée à Sydney. Taylor Fritz a ensuite battu l'autre Canadien, Félix Auger-Aliassime (11e) en trois sets 6-7 (6), 6-4, 6-4, alors que Shapovalov a quand même participé au double, sans enjeu pour l'issue de la rencontre.

