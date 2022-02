Il est décidément bien inspiré en ce début de saison et les longs voyages ne semblent pas l'affecter. Déjà en seconde semaine à l'Open d'Australie (battu avec les honneurs par le futur vainqueur Rafael Nadal) et quart-de-finaliste à Montpellier la semaine dernière, Adrian Mannarino fera au moins aussi bien que dans l'Hérault à... Dallas. Vainqueur sur le fil de Steve Johnson pour son entrée en lice, le Français a, cette fois, déroulé contre Yoshihito Nishioka, 108e mondial, qu'il a balayé 6-3, 6-1 en à peine plus d'une heure (1h06 précisément). En quart de finale, le défi s'annonce relevé face au géant américain Reilly Opelka, tête de série 2 du tournoi.

Face au Japonais pourtant à l'aise lui aussi en fond de court, Mannarino a eu réponse à tout. Il a surtout réalisé une performance de choix au service : il n'a pas concédé la moindre occasion de break et il n'a perdu qu'un minuscule petit point derrière sa première balle (25/26, soit 96 % de réussite). De son côté, il s'est emparé de l'engagement adverse à quatre reprises, dont trois d'affilée dans le second set puisqu'il s'est adjugé les six derniers jeux du match.

Ses qualités à la relance ne seront pas de trop pour tenter de trouver la clé du service de bombardier d'Opelka au tour suivant. Mais tombeur de Hubert Hurkacz notamment à Melbourne, Mannarino sait contrer les grands serveurs et à l'échange il a toutes les armes pour sortir l'Américain de sa zone de confort. Dans la filière courte néanmoins, il aura moins l'avantage. Affaire à suivre dans la nuit de vendredi à samedi...

