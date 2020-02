Le cauchemar est terminé. Un an, trois mois et 18 jours après son dernier succès sur le circuit ATP, Jack Sock peut à nouveau savourer le goût d'une victoire. Sa victime, Radu Albot, était tenant du titre à Delray Beach et a eu une balle de match dans le troisième set. C'est donc finalement l'Américain qui est sorti vainqueur (3-6, 6-3, 7-6) de ce duel. Une délivrance.

Il fallait remonter au 1er novembre 2018 pour voir Jack Sock, ancien 8e joueur mondial, s'imposer dans un match ATP. Il avait bien battu Fabio Fognini lors d'un simple de la Laver Cup 2019 mais celle-ci n'attribue pas de points ATP. Depuis son succès sur Malek Jaziri en 8es de finale au Masters 1000 de Bercy, Sock avait enchaîné dix revers de rang et avait surtout subi de nombreuses blessures, notamment au doigt et au dos, qui l'ont tenu éloigné des courts pendant six longs mois.

Il n'y avait qu'à voir son émotion au moment de la balle de match face à Albot pour comprendre par où on était passé Jack Sock. Sa victoire face au Roumain, tête de série numéro 8, a en plus une saveur particulière puisqu'elle a été obtenue en sauvant une balle de match. Mal embarqué après la perte du premier set (3-6), Sock s'est repris pour revenir à une manche partout (6-3).

Mais l'entame du dernier set a été difficile puisqu'il s'est trouvé mené 4-2 avant de revenir à hauteur. A 6-5, Radu Albot s'est donc même procuré une balle de match mais l'Américain, lauréat à Bercy en 2017, a tenu bon avant de faire un jeu décisif canon (7-2). Sa victoire en trois manches va-t-elle enfin le relancer ? Première réponse en huitièmes face à son compatriote, Steve Johnson.