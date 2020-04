Tennis

Roland 2016, les Jeux de Londres et Rio : Murray et Djokovic se confient leurs plus grands regrets

Très amis en dehors des courts, Andy Murray et Novak Djokovic ont évoqué le plus gros regret de leurs carrières respectives lors d'un live Instagram vendredi. Si le Serbe a brisé les rêves de triomphe de l'Ecossais à Roland-Garros en 2016, ce dernier lui avait fait très mal en demi-finale des Jeux Olympiques de Londres quatre ans plus tôt. Qui aime bien, châtie bien.