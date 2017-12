Djokovic absent, Monfils en reconquête, Y Viva España, Doha promet un combat ouvert

ATP QATAR OPEN

Pays : Qatar

Dates : 1er janvier - 6 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 1,286,675 dollars, 218 180 dollars pour le vainqueur

Première édition : Janvier 1993 (succès de Boris Becker)

Tenant du titre : Novak Djokovic

Joueurs les plus titrés : Roger Federer (3 titres : 2005, 2006, 2011)

En place depuis 1993, le tournoi qatari est un rendez-vous incontournable du début de saison depuis 25 ans. Doha, un endroit idéal pour débuter une saison, principalement pour les nombreux joueurs effectuant leur préparation physique dans le Golfe. Les températures douces (entre 15 et 30 degrés en période hivernale) à cette époque de l'année font de cet événement un parfait compromis avant de partir à Melbourne.

Organisé par la Fédération de tennis du Qatar (QTF), dont le président n'est autre que Nasser Al-Khelaifi, connu pour être le président du club de football du Paris Saint-Germain, mais également le premier Qatari à avoir jouer un match sur le circuit ATP, le tournoi se targue de posséder le plus gros prize-money des tournois classés en catégorie 250. Attractif financièrement, le Qatar Open l'est tout autant au niveau structurel, le polyvalent Khalifa International Tennis and Squash Complex répondant totalement aux besoins des joueurs.

Novak Djokovic et Andy Murray lors de la finale de l'édition 2017 du Qatar OpenGetty Images

Le plateau : Thiem en chef de file, deux Bleus et beaucoup d'Espagnols

Privé de son tenant du titre Novak Djokovic, toujours touché au coude, le tournoi se retrouve lesté de sa principale tête d'affiche. Ce rôle incombera donc à Dominic Thiem, propulsé tête de série N.1 et seul membre du top 5 présent cette année. Le Serbe à suivre à Doha sera Filip Krajinovic, finaliste surprise du dernier Paris Rolex Masters.

Le reste du plateau a quand même de l'allure : on y retrouvera Tomas Berdych, de retour de blessure, cinq Espagnols plutôt réguliers - Pablo Carreño Busta, Albert Ramos Viñolas, Fernando Verdasco, Feliciano Lopez et Guillermo Garcia-Lopez - qui formeront le contingent le plus important du plateau. Richard Gasquet et Gaël Monfils seront les deux seuls représentants français après le forfait de Jo-Wilfried Tsonga.

Les têtes de série

1. Dominic Thiem (5e)

2. Pablo Carreño Busta (10e)

3. Tomas Berdych (19e)

4. Albert Ramos Viñolas (23e)

5. Richard Gasquet (31e)

6. Filip Krajinovic (34e)

7. Fernando Verdasco (35e)

8. Feliciano Lopez (36e)

Les absents

12 - Novak Djokovic (coude)

15 - Jo-Wilfried Tsonga (poignet)

Les Français engagés

Tableau principal : Richard Gasquet, Gaël Monfils

Richard Gasquet (2017)Getty Images

Le tableau

Le tableau de Doha : A consulter ici

Les quarts de finale théoriques

Dominic Thiem (1) / Richard Gasquet (5)

Tomas Berdych (3) / Filip Krajinovic (6)

Feliciano Lopez (8) / Albert Ramos Vinolas (4)

Fernando Verdasco (7) / Pablo Carreño Busta (2)

La stat à avoir en tête

1. En l'absence de Novak Djokovic, Richard Gasquet va se retrouver tout seul en qualité d'ancien vainqueur du tournoi. C'était en 2013 et cela avait parfaitement lancé l'une de ses plus belles saisons en carrière.

L'homme à surveiller de près

Tout comme à Brisbane, on suivra avec une très grande attention le retour à la compétition d'un grand blessé : Gaël Monfils. Absent depuis son élimination au 3e tour de l'US Open début septembre, le Français aborde 2018 avec pas mal de points d'interrogation, surtout concernant son genou droit directement responsable de sa disparition subite après Flushing. Bénéficiaire d'une wild-card, il devra en découdre avec l'accrocheur Paolo Lorenzi au premier tour. Nouveau départ à l'horizon pour La Monf' qui aime particulièrement Doha où il a joué trois finales (2006, 2012 et 2014).

Rétro 2017 : Djokovic, un avant-dernier succès avant les déboires

L'édition 2017 aurait dû permettre à Novak Djokovic de se relancer totalement après une fin d'année 2016 bien inégale. Vainqueur d'Andy Murray en trois manches (6-3, 5-7,6-4) au terme d'une superbe finale, le Serbe avait parfaitement négocié ses retrouvailles avec son bourreau du Masters et entrevu un retour au premier plan qui semblait dans la logique des choses.

La suite des événements a finalement apporté tout le contraire à l'ancien N.1 mondial, sorti dès le 2e tour de l'Open d'Australie avant de décevoir tout au long du printemps, puis de finir sur un abandon en quart de finale de Wimbledon et mettre la flèche. Son succès apparaît désormais comme le souvenir d'une époque révolue.

Vidéo - Djokovic - Murray : les temps forts d'une finale de folie 02:37

Les dix derniers vainqueurs

2017 - Novak Djokovic

2016 - Novak Djokovic

2015 - David Ferrer

2014 - Rafael Nadal

2013 - Richard Gasquet

2012 - Jo-Wilfried Tsonga

2011 - Roger Federer

2010 - Nikolay Davydenko

2009 - Andy Murray

2008 - Andy Murray