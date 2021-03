Cette fois, Roger Federer est fixé… ou presque. Dispensé de 1er tour car il fait partie des quatre premières têtes de série à Doha (tête de série numéro 2 plus précisément), le Suisse sait qu’il disputera son premier match sur le circuit depuis plus de 13 mois soit face au Français Jérémy Chardy, soit face au Britannique Daniel Evans qui croiseront le fer d’entrée. Le tirage au sort a ainsi été effectué au Qatar samedi et il a placé Andrey Rublev avec Dominic Thiem (tête de série numéro 1) dans la partie haute du tableau, tandis que le revenant suisse a hérité de Denis Shapovalov pour une potentielle demi-finale.

Difficile toutefois pour le Maestro de se projeter plus loin que ce qui l'attend lors de ce premier match. Privé de compétition et du rythme qui l'accompagne depuis plus d'un an, Federer ne sait sûrement pas lui-même comment il se sentira pour ce grand retour à plus de 39 ans. Si Jérémy Chardy lui était proposé d'entrée, le défi serait intéressant tant le Français est apparu à son avantage à Rotterdam où il n'a cédé qu'en quart de finale et en trois sets contre Andrey Rublev. Grand serveur et percutant dès ses premiers coups de raquette, il ne donnerait pas au Bâlois le tempo du fond du court dont il pourrait avoir besoin pour une reprise.

Chardy a d'ailleurs déjà battu Federer - c'était à Rome en 2014 au tie-break du 3e set - et aurait bien tort de ne pas croire en ses chances dans ces circonstances. S'il était opposé à Evans, le Suisse pourrait y voir un clin d'oeil du destin puisque le Britannique était également son premier adversaire lors de son premier come-back en 2017 en Hopman Cup. Les deux hommes ont par ailleurs partagé récemment une session d'entraînement à Dubaï.

