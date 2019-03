ATP Dubaï - Federer est revenu sur sa fierté d’atteindre les 100 titres en carrière

Roger Federer est un fringant centenaire. A 37 ans, le Suisse a donc décroché la timbale pour la 100e fois sur le circuit ATP, et la huitième à Dubaï, un lieu qui lui est cher puisqu’il s’y entraîne notamment l’hiver pour préparer chaque saison. Recordman du nombre de titres glanés aux Emirats, il est revenu samedi en conférence de presse sur ses débuts pourtant difficiles avec le tournoi.

Lors de sa première venue à Dubaï en 2002, Federer avait été en effet accusé d’avoir fait exprès de perdre. "C’était une situation délicate parce que j’étais au second tour du simple et j’ai joué frustré les deux derniers jeux contre Rainer Schuettler parce que j’étais jeune et fou. J’étais si dégoûté de mon jeu que j’ai commencé à frapper des grands coups et le directeur du tournoi n’a pas aimé ce qu’il a vu", s’est-il remémoré.

Vidéo - Federer : "Depuis mon titre de champion du monde juniors, le voyage a été incroyable" 02:24

" J’aime ces records pour être honnête "

A 20 ans, le jeune Bâlois avait du mal à maîtriser ses émotions, mais il est revenu plus déterminé que jamais par la suite. "L’année suivante, j’avais quelque chose à prouver et j’ai gagné le tournoi quatre fois entre 2003 et 2007", a-t-il rappelé, le sourire en coin. Cette anecdote n’a peut-être l’air de rien, mais elle montre à quel point, tôt dans sa carrière, Federer avait un caractère – pour ne pas dire un orgueil – de champion. Et on connaît la suite.

Atteindre les 100 couronnes en carrière, c’est surtout la marque de la continuité et de la régularité dans l’excellence, ce dont le principal intéressé est le plus fier. "Ce titre me procure une profonde satisfaction, immédiate, parce que je sais ce qu’il signifie. J’aime ces records pour être honnête. Beaucoup de gens se concentrent sur les Grands Chelems, mais je joue sur le circuit ATP et c’est là que j’ai gagné la majorité de mes titres. Je ne fais pas que me reposer entre les Majeurs comme certaines personnes le pensent peut-être. Je pense que ce chiffre, 100, le prouve."

Vidéo - Federer, le centième parfait : le résumé de sa victoire en finale 02:39

De bonnes sensations avant la tournée américaine

Depuis son sacre à Bâle l’automne dernier, Federer le savait : à chaque fois qu’il s’alignerait sur une épreuve du calendrier, cette barre mythique allait être remise sur le tapis. En l’atteignant à Dubaï, il s’est débarrassé d’une certaine pression avec une divine surprise, à l’entendre. "Je ne m’attendais pas à gagner en venant ici pour être honnête. Je n’avais plus joué depuis l’Open d’Australie. Je suis juste heureux sur tous les plans : de la manière dont j’ai progressé tout au long de la semaine à la façon dont j’ai joué la finale. C’est tellement magique, je suis très, très heureux maintenant."

Un bonheur d’autant plus intense qu’il s’appuie aussi sur la qualité de tennis proposé samedi. "Je pense que j’ai très bien servi. J’ai eu un haut pourcentage de premières balles (NDLR : 76 %) et j’avais de bonnes sensations. Je pense que j’ai joué juste et c’est allé assez vite, parce que c’était un match au meilleur des trois sets, qui plus est contre Stefanos qui aime aussi prendre la balle tôt. Je me sentais bien dans tous les domaines : en défense, en attaque, au service. Généralement dans ces cas-là, il y a de bonnes chances de gagner", a-t-il glissé pour finir. De quoi aborder la tournée américaine avec une motivation reboostée et une certaine confiance.