Monfils met Cilic à la porte dès le 1er tour !

Gaël Monfils était arrivé à Dubaï avec le poignet gauche douloureux, mais ça va visiblement beaucoup mieux pour le Français ! Au premier tour du tournoi emirati, le 23e joueur mondial s'est offert une victoire convaincante en trois manches (6-3, 4-6, 6-0) et 1h45 de jeu face à un Marin Cilic de retour à la compétition. Bien en jambes, Gaël Monfils a livré un match de haute facture malgré la perte du deuxième set. Avec ce sixième succès de rang sur le circuit ATP, le Parisien confirme sa très bonne forme du moment. Il défiera Marcos Baghdatis au 2e tour mercredi.

Gaël Monfils a tout de suite donné le ton en cueillant Marin Cilic à froid, avec un break d'entrée de partie. Percutant et très solide à l'échange, le Français a joué un premier set de très haute qualité avec 13 coups gagnants pour seulement 4 fautes directes et 92% de points remportés derrière sa première balle. Le retour à la compétition du Croate ne s'est donc pas fait dans la douceur et la tête de série n°3 du tournoi à mis du temps avant de trouver son rythme.

Cilic a payé l'addition

Après la perte de la première manche, Cilic a tenu bon en sauvant notamment une balle de break à 2-1 après un rallye en fond de court. Le tournant du set car ensuite Gaël Monfils est passé totalement à côté de sa mise en jeu, perdue sur un jeu blanc. Une aubaine pour Cilic qui s'est relancé dans ce match. Break en poche, le 10e joueur mondial s'est relâché et a commencé à prendre le dessus à l'échange. Il a tout de même dû sauver trois balles de debreak avant de pouvoir égaliser à une manche partout.

Sans doute un peu émoussé par un tel effort pour revenir dans la partie, Cilic a soudainement craqué physiquement et mentalement. En face, Gaël Monfils a su en profiter pour totalement survoler le dernier acte. Seulement cinq points perdus et un cinglant 6-0 pour conclure le match, une véritable démonstration. Le Français a été très sérieux ce mardi pour battre Cilic une quatrième fois en autant de rencontres. C'est sa sixième victoire de suite sur le circuit. Il tentera la passe de sept face à Marcos Baghdatis mercredi.