Monfils peut viser haut après avoir confirmé sa victoire contre Cilic

Gaël Monfils traverse une période faste. Dix jours après son sacre néerlandais, le Français confirme à Dubaï qu’il semble en mission, et que son niveau de jeu moyen devient de plus en plus intéressant à mesure que les jours passent. On le savait capable de réaliser des coups parfois retentissants, mais sa démonstration contre Marin Cilic au premier tour n’était pas un épiphénomène, il l’a prouvé mercredi contre Marcos Baghdatis (6-3, 6-2).

"Ce n’est jamais facile de confirmer une grosse performance. Marcos est un super relanceur, je devais être vigilant", a souligné le Parisien après sa septième victoire consécutive sur le circuit. Malgré un démarrage "timide", Monfils ne s’est pas échappé de son match après avoir concédé le premier son service. Au contraire, sa réaction a été immédiate et foudroyante avec quatre jeux alignés consécutivement, preuve peut-être d’une nouvelle exigence dans son implication sur le court. "J’ai essayé d’être agressif mais je n’arrivais pas à bien m’ajuster avec le vent. Alors, je me suis dit : ‘Retourne, fais tourner la balle et cours.'"

Vidéo - Dubaï - Monfils : "Un peu timide en début de match" 00:13

Le dernier carré lui tend les bras

Grâce à cette capacité à ne pas lâcher de vue son objectif, il a transformé une partie potentiellement piégeuse en match sans histoire. Et surtout, le numéro 1 français peut voir plus loin car en quarts de finale, il a rendez-vous avec Ricardas Berankis, 113e joueur mondial. Le Lituanien a fait le sale boulot en sortant d’entrée un Daniil Medvedev qui a semblé accuser le coup sur le plan physique après un début de saison en boulet de canon.

L’opportunité de rallier au moins le dernier carré du tournoi émirati est bien réelle, et fort de sa dynamique actuelle, Monfils peut voir plus haut. Mais ne comptez pas sur lui pour dénigrer son futur adversaire. "Il est en confiance et il frappe fort. Je vais devoir être plus agressif que contre Marcos et servir mieux", a-t-il estimé. Le Parisien aborde donc avec sérieux ce prochain défi, d’autant qu’il n’a peut-être pas toutes les clés tactiques en tête contre un joueur qu’il n’a affronté (et battu) qu’une fois il y a près de cinq ans sur la terre battue roumaine de Bucarest.

Lucide sur le plan tactique

Bien dans sa vie, dans sa tête et dans son tennis, Gaël Monfils prend du plaisir sur le court, et surtout les bonnes décisions. Capable de bien défendre et de remettre un maximum de balles dans le court, comme de finir le point en deux frappes puissantes, il fait preuve de davantage de lucidité sur le plan tactique. Avec une constante : sur les points fondamentaux, il prend désormais l’initiative et son destin en mains. A Dubaï, le top 20 et le dernier carré sont à portée, il n’y a plus qu’à les saisir.