Benoit Paire éliminé par Kei Nishikori au premier tour

La journée avait mal commencé pour Benoit Paire. Elle s’est mal terminée, également. Avant même le premier point du match, on pouvait se douter que l'épilogue de son duel face à Kei Nishikori ne serait pas heureux. Et pour cause, le Français avait déjà fait appel aux services médicaux pour son genou droit, récalcitrant. Sur le court, il n'a pas fait de miracle et s'est incliné en deux manches (6-4, 6-3) et 81 minutes de jeu.

Vidéo - Paire demande l'aide médicale... avant même le début du match 01:43

Pour leur huitième confrontation, Nishikori a fait respecter la logique pour ses grands débuts à Dubaï. Invaincu face au Français depuis 2015 et une demie disputée à Tokyo, Nishikori n'a pas survolé la partie mais il s'est contenté de repousser les assauts de Paire quand il le fallait (8 balles de break toutes sauvées) pendant que Paire luttait avec son genou et une première balle peu efficace (52% de réussite et 5 doubles fautes). A l'arrivée, une victoire logique du Japonais qui aurait pu défier un autre Français au tour suivant...

Malheureusement, dans le même temps, Corentin Moutet s'est incliné au terme d'un match d'une durée sensiblement équivalente (1h18) et en deux manches également. Son bourreau ? Un qualifié, comme lui : le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-5).