Dubaï : Gaël Monfils se hisse en demi-finales en dominant Ricardas Berankis en trois sets

Gaël Monfils a de la ressource. Le Français s’est qualifié jeudi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï en venant à bout du Lituanien Ricardas Berankis en trois sets (6-1, 6-7, 6-2) et 1h55 de jeu. Mené d’un break dans la manche décisive, il a su parfaitement réagir pour obtenir sa huitième victoire consécutive sur le circuit et s'assurer un retour dans le top 20 mondial la semaine prochaine. Premier qualifié pour le dernier carré, il y attend désormais le vainqueur du deuxième quart entre le Grec Stefanos Tsitsipas et le Polonais Hubert Hurkacz.

La tâche fut plus compliquée que prévu, mais Gaël Monfils sera bien au rendez-vous des demi-finales aux Emirats. Le Parisien a fait preuve de caractère pour ramener à la raison le surprenant Ricardas Berankis, issu des qualifications et tombeur au premier tour de Daniil Medvedev. Dans un match au scénario assez illisible, il a su s’en sortir en faisant preuve d’une détermination féroce au moment décisif.

Vidéo - Visiter les quatre coins du court n'a pas empêché Monfils de signer un coup de patte magique 00:33

Un premier set à sens unique...

Après moins de 25 minutes de jeu, la qualification du tricolore ne semblait pourtant pas faire le moindre doute. Aérien dans ses déplacements, régulier à l’échange, Monfils a d’entrée imposé sa lourdeur de balle et a écœuré son adversaire par sa couverture exceptionnelle du terrain. Sans solutions, Berankis a logiquement cédé la première manche en un éclair, et on ne donnait pas cher de sa peau dans la deuxième.

Mais le Lituanien n’était pas en quarts de finale à Dubaï pour rien, et il l’a montré. Davantage protégé par sa première balle de service, il a pris l’initiative à l’échange, s'aventurant souvent au filet pour réaliser le premier break dans le deuxième set (6-1, 2-4). Sur les talons, Monfils a pourtant profité des cadeaux de Berankis (40 fautes directes) pour renverser la situation, marquer trois jeux d’affilée dont deux breaks et servir pour le match (6-1, 5-4).

ATP Dubai - Match Ball Monfils v BerankisEurosport

... et une réaction d'orgueil pour finir

Le dernier carré lui tendait les bras, mais le Parisien, trop conservateur, a vu son adversaire revenir, lui prendre le deuxième set au jeu décisif et mener même d’un break dans la dernière manche. Une séquence de vingt minutes terrible pour Monfils qui a eu le (grand) mérite de ne pas se laisser abattre. Après avoir profité d’un smash raté de Berankis pour refaire immédiatement son retard (6-1, 6-7, 2-2), il s’est métamorphosé après un « Allez ! » symbolique et sonore d’encouragement.

Le Français a remis de l’intensité dans ses frappes pour s’adjuger les cinq derniers jeux de la partie et décrocher le premier billet pour les demi-finales. Il a surtout su dépasser sa frustration de ne pas avoir conclu le match plus tôt. Décidément, le Monfils 2019 est un bon cru et a plus d’un tour dans son sac. A lui de nous surprendre à nouveau alors que le tournoi entre dans sa phase décisive.