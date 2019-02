Dubaï - Kei Nishikori, tête de série n°1, sorti en 8es de finale par Hubert Hurkacz (7-5, 5-7, 6-2)

Les favoris tombent comme des mouches à Dubaï. Après Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Marin Cilic et Milos Raonic, c’est la tête de série numéro 1 du tournoi Kei Nishikori qui a cédé mercredi sous les coups du Polonais Hubert Hubert Hurkacz, 77e joueur mondial, en trois sets (7-5, 5-7, 6-2) et 2h03 de jeu. C’est la première fois depuis la mi-août et le Masters 1000 de Cincinnati que le Japonais n’atteint pas au moins les quarts de finale dans un tournoi ATP auquel il prend pas. Vainqueur de son premier top 10 à 22 ans, Hurkacz affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre Stefanos Tsitsipas et le qualifié Egor Gerasimov.

C’est sa première contre-performance en 2019. Titré à Brisbane, quart-de-finaliste à l’Open d’Australie et demi-finaliste à Rotterdam, Kei Nishikori faisait pourtant figure d’épouvantail à Dubaï où il avait même "chipé" le statut de tête de série numéro 1 à Roger Federer. Mais face à Hubert Hurkacz et son mètre 96, le 6e joueur mondial n’a pas su trouver les solutions, commettant un nombre inhabituel de fautes directes (30), et a pris la porte.

Hurkacz est allé chercher sa victoire

Après avoir perdu le premier set, le Japonais semblait pourtant avoir trouvé la solution à la relance, menant rapidement 5-1 dans le deuxième acte. Puis, il s’est fait une grosse frayeur en dilapidant son double break d’avance (5-5) pour se reprendre dans la foulée et égaliser à une manche partout. Mais Hurkacz a repris les choses en main dans la manche finale : ultra-offensif, il a étouffé un Nishikori qui a semblé en difficulté sur le plan physique par sa longueur de balle et l’efficacité de sa première balle (74 %, 9 aces).

Un peu plus tôt dans la journée, le Lituanien Ricardas Berankis, sur la lancée de son exploit inaugural contre Daniil Medvedev, avait obtenu le premier billet pour les quarts de finale du tournoi émirati en dominant dans les grandes largeurs l’Américain Denis Kudla (6-4, 6-1). Il y affrontera le vainqueur du match entre Gaël Monfils et Marcos Baghdatis, actuellement aux prises sur le court central.