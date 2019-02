Présentation Dubaï (ATP 500) : Une cour de prétendants pour contrarier le retour du roi Federer

DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS

Catégorie : ATP 500

Pays : Emirats Arabes Unis

Dates : 25 février – 2 mars

Surface : Dur

Dotation : 2 736 845 dollars

Tenant du titre : Roberto Bautista-Agut

L’ATP 500 de Dubaï est un rendez-vous ancré dans le calendrier : l’édition 2019 est la 27e de ce tournoi créé en 1993, comme celui de Marseille la semaine précédente. Richement doté, il a régulièrement attiré les meilleurs joueurs du monde et ce dès les années 1990 avec l’Américain Andre Agassi, l’Allemand Boris Becker, les Espagnols Alex Corretja et Carlos Moya ou encore l’Autrichien Thomas Muster et le Brésilien Gustavo Kuerten. Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal et bien sûr Roger Federer, qui s’y entraîne à l’intersaison, ont tous honoré le court central d’une capacité 5500 places de leur présence et soulevé le trophée.

Les forces en présence

C’est l’événement de la semaine : Roger Federer, septuple champion, fait son grand retour à la compétition à Dubaï. Il avait préféré s’aligner à Rotterdam l’an passé pour aller y chercher la place de numéro 1 mondial avec succès. Cette saison, il renoue donc avec ses habitudes puisque ce sera la 14e participation du champion suisse au tournoi émirati où il sera évidemment favori au titre. Redescendu à la 7e place mondiale, il espère y reconquérir les 500 points perdus aux Pays-Bas et profiter notamment du forfait de Kevin Anderson à Acapulco pour grimper quelque peu dans la hiérarchie.

Mais le Bâlois aura fort à faire aux Emirats Arabes Unis où la concurrence s’annonce rude. Deux autres membres du top 10 seront au rendez-vous : Kei Nishikori, qui vient de doubler Federer au classement ATP, tentera de confirmer son bon début de saison marqué par une demi-finale à Rotterdam, un quart à l’Open d’Australie et un titre à Brisbane. Marin Cilic, 10e mondial, a aussi répondu à l’appel après avoir retardé sa reprise en raison d’une blessure au genou. En tout, la moitié du top 20 jouera sur les courts émiratis dont Raonic, Bautista Agut, Basilashvili et les éminents représentants de la "NextGen" Tsitsipas, Khachanov, Coric et Medvedev. Côté français, Gaël Monfils, si son poignet gauche le lui permet, espère enchaîner après avoir décroché son titre à Rotterdam.

Marin Cilic lors du Masters de LondresGetty Images

Le tableau

Le tirage au sort a réservé d’entrée quelques affiches croustillantes dont un duel qui s’annonce explosif (s’il a bien lieu) entre Gaël Monfils et Marin Cilic. Tête de série numéro 1, Kei Nishikori commencera face à l’autre Français entré directement dans le tableau, l’imprévisible Benoît Paire. Titré à Marseille et engagé toutes les semaines de février sur le circuit, Stefanos Tsitsipas pourrait ressentir les effets de la fatigue et devra se méfier de l'Australien Matthew Ebden.

Après sa défaite au deuxième tour à Marseille face à Ugo Humbert, Borna Coric n’aura pas le temps de tergiverser puisque Mikhail Kukushkin, finaliste dans la cité phocéenne, l’attend d’emblée. Le Croate pourrait ensuite retrouver Tomas Berdych. Karen Khachanov, en crise de confiance en ce moment, aura fort à faire contre Nikoloz Basilashvili et devrait, en cas de succès, croiser la route du tenant du titre Roberto Bautista Agut au deuxième tour. Et Roger Federer dans tout ça ? Le Suisse affrontera un autre talentueux revers à une main qui l’a souvent accroché mais jamais battu en 13 matches : Philipp Kohlschreiber. Avant peut-être de se frotter à Fernando Verdasco.

Les quarts de finale théoriques

Kei Nishikori (Jap/N°1) – Stefanos Tsitsipas (Gre/N°5)

Marin Cilic (Cro/N°3) – Daniil Medvedev (Rus/N°8)

Borna Coric (Cro/N°6) – Roberto Bautista-Agut (Esp/N°9)

Milos Raonic (Can/N°7) – Roger Federer (Sui/N°2)

Trois moments marquants

1999 : Le regretté Jérôme Golmard, disparu en 2017 à 43 ans des suites de la maladie de Charcot, a sans doute vécu aux Emirats la plus belle semaine de sa carrière. Le Français y a conquis le trophée en n’abandonnant qu’un seul set. Après avoir éliminé Fabrice Santoro au premier tour, il domine Karol Kucera puis Tim Henman. Cerise sur le gâteau, Golmard se permet même de renverser en demi-finale Carlos Moya, alors 5e mondial, avant d’expédier Nikolas Kiefer (6-4, 6-2) en finale. Il ira chercher le meilleur classement de sa carrière (22e) quelques semaines plus tard après un nouveau succès de prestige sur Moya et une demi-finale à Monte-Carlo.

2006 : Rafael Nadal détrône Roger Federer chez lui. Numéro 1 mondial incontesté et déjà huit fois vainqueur en Grand Chelem à 24 ans, le Suisse est le maître incontesté des lieux où il réside une partie de l’année. Triple tenant du trophée, Federer est souverain tout au long de la semaine, ne laissant aucune manche en route. Même en finale contre celui qui est en train de devenir sa bête noire, le Bâlois déroule d’abord dans le premier set. Mais Nadal, qui a déjà gagné deux de leurs trois premières confrontations, ne lâche rien et rentre progressivement dans la tête de Federer. Ce dernier s’obstine à vouloir battre le Majorquin dans sa filière en fond de court et finit par s’incliner (2-6, 6-4, 6-4).

Nadal et Federer à Dubaï en 2006Imago

2017 : Il l'ignorait alors, mais Andy Murray a peut-être remporté le 45e et dernier titre de sa carrière à Dubaï. En quarts de finale face à Philipp Kohlschreiber, l'Ecossais frôle la sortie de route en sauvant pas moins de sept balles de match dans le tie-break du deuxième set, avant de le chaparder 20 points à 18 et de s’imposer dans la foulée (6-7, 7-6, 6-1). Après ce petit miracle, Murray se sent invincible et fait respecter son statut de numéro 1 mondial en ne laissant que six petits jeux à Lucas Pouille (7-5, 6-1) et encore un de moins à Fernando Verdasco (6-3, 6-2) en finale.

Les stats à retenir

116. C’est le classement du dernier tombeur de Roger Federer à Dubaï. Le Russe Evgeny Donskoy avait battu à la surprise générale et en sauvant des balles de match le Suisse (3-6, 7-6, 7-6) qui sortait pourtant de son triomphe à l’Open d’Australie.

100. Roger Federer pourrait aller chercher cette semaine le 100e titre sur le circuit ATP de sa carrière. Septuple champion (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 et 2015) aux Emirats Arabes Unis, il améliorerait par la même occasion son propre record avec un 8e trophée décroché à Dubaï.

Le joueur à suivre : Roberto Bautista-Agut

L’Espagnol a réalisé un début de saison canon. Vainqueur de son 9e titre en carrière à Doha pour débuter 2019, il a enchaîné avec un superbe Open d’Australie où il a atteint les quarts de finale, battu par Stefanos Tsitsipas au bout de la fatigue. Roberto Bautista-Agut est ainsi sorti vainqueur de trois batailles homériques en cinq sets aux antipodes contre Andy Murray, John Millman et Marin Cilic.

Pas étonnant donc qu’il ait souffert lors de sa reprise (un peu trop rapide) à Sofia en Bulgarie où il a finalement déclaré forfait en quarts de finale, malade. Reposé, il s’attaque cette semaine à un défi de taille aux Emirats Arabes Unis : la défense de son titre acquis face à Lucas Pouille en finale l’an passé. Une mission qui s’annonce compliquée, mais on peut en être sûr, Roberto Bautista-Agut ne lâchera rien.