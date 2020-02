Mais comment a-t-il bien pu gagner ce match ? Benoît Paire a longtemps eu tout faux lors de son entrée en lice mardi à Dubaï, mais il a eu le mérite de ne pas complètement baisser les bras. Et heureusement pour lui, Marin Cilic est loin d’afficher en ce moment la sérénité qui lui avait permis de monter à la 3e place mondiale voici deux ans. L’Avignonnais a ainsi écarté deux balles de match et renversé le Croate (2-6, 7-5, 7-6) après plus de deux heures et demie d’un duel pour le moins décousu. Au 2e tour, il affrontera son compatriote Richard Gasquet.

Ses performances sont bien souvent difficiles à analyser, et celle-ci n’aidera sûrement pas à élucider le mystère. Que se passe-t-il dans la tête de Benoît Paire ? Battu au bout du suspense par Marin Cilic au 2e tour à Melbourne, le Français avait toutes les raisons d’être motivé par ses retrouvailles. Pourtant, il a bien longtemps semblé en perdition sur le court, en proie à ses démons. A 6-2, 5-3, 40/15, la cause était entendue… Et puis, la fébrilité a rattrapé le Croate, toujours en cruel manque de confiance, et la partie a basculé dans le surréaliste.

