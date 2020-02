Fatigué, mais vainqueur. Stéfanos Tsitsipas a assuré l’essentiel pour son entrée en lice à Dubaï mardi, quarante-huit heures à peine après avoir défendu avec succès sa couronne à Marseille. Bousculé dans le premier set par l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 27e joueur mondial, le Grec a progressivement trouvé son rythme pour s’imposer finalement assez aisément en deux sets (7-6, 6-1) et un peu plus d’une heure et demie de jeu (1h34 exactement). Au 2e tour, il aura droit à des retrouvailles avec le Kazakh Alexander Bublik qu’il a battu voici quelques jours en demi-finale de l’Open 13.

Plus d'infos à suivre...