Chaque jour apporte son lot de déception pour les organisateurs du tournoi de Dubaï (14-20 mars). A l'origine, voici quelques semaines seulement, le tableau de l'ATP 500 avait des airs de Masters 1000, d'autant plus que Rafael Nadal a été un temps pressenti pour le compléter grâce à une invitation de dernière minute. Mais depuis quelques jours, les retraits s'accumulent. Après Matteo Berrettini, Gaël Monfils, la décision du "Taureau de Manacor" de décliner sa wild-card ou encore le forfait de Roger Federer qui a privilégié un nouveau bloc d'entraînement , c'est Andy Murray qui a renoncé vendredi. Pas d'inquiétude toutefois pour l'Ecossaisdont le forfait est dû à la naissance de son quatrième enfant.

Pour la boutade, Sir Andy partage désormais un autre record avec Federer, l'autre ancien numéro 1 mondial en activité père à quatre reprises (mais de jumelles et de jumeaux de son côté). Plus sérieusement, la hanche de Murray se porte bien et l'intéressé sera bientôt de retour en compétition, vraisemblablement du côté de Miami où Nadal et Novak Djokovic devraient également reprendre la raquette.

ATP Dubai "Je ne suis pas prêt à rejouer encore" : Nadal décline une invitation aux Emirats HIER À 10:36

Thiem et Rublev parmi les têtes d'affiche restantes

Dubaï est donc la victime collatérale de cet heureux événement. Néanmoins, le tournoi pourra tout de même compter sur deux membres du Top 10 : Dominic Thiem et Andrey Rublev. En tout, sept membres du Top 20 seront bien présents puisque Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, David Goffin, Pablo Carreno Busta et Stan Wawrinka font également partie des joueurs annoncés.

Tennis Federer n'ira pas à Dubaï IL Y A 11 HEURES