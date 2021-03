Andrey Rublev s'est bien relancé. Après une semaine paradoxale à Doha qui l'avait vu atteindre les demi-finales sans jouer et ne connaître finalement que la défaite à ce stade contre Roberto Bautista Agut, le Russe, tête de série numéro 2 à Dubaï, a proprement débuté son tournoi mardi. Au 2e tour, il a ainsi dominé avec sérieux le Finlandais Emil Ruusuvuori, 87e joueur mondial issu des qualifications, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h16 de jeu. Il continue ainsi sa fabuleuse série en ATP 500 : ce 21e succès lui permet d'égaler Andy Murray, à 7 victoires du recordman en la matière Roger Federer (28).

Un break dans chaque set et l'affaire était pliée. C'est ainsi que l'on peut résumer la partie entre les deux hommes. Mais Ruusuvuori n'a pas été un faire-valoir : après avoir concédé son service d'entrée, il a montré de belles qualités de régularité et de puissance à l'échange. Et le Finlandais s'est bien accroché dans la seconde manche jusqu'au 7e jeu, moment choisi par Rublev pour en remettre une couche, notamment côté coup droit (15 coups gagnants). Pour rallier les quarts, il pourrait affronter Nikoloz Basilashvili, titré dimanche dernier à Doha, si le Géorgien se défait auparavant de Taylor Fritz dans une revanche de leur demi-finale au Qatar.

