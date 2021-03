Cette fois, la marche était (un peu) trop haute. Renversant face à Alex de Minaur puis Karen Khachanov aux tours précédents à Dubaï et très en forme en ce début de saison, Jérémy Chardy n'a pas pu faire tomber Denis Shapovalov, tête de série numéro 3 du tournoi et 12e joueur mondial. Le Palois n'a pas à rougir : il a bien rivalisé jeudi, s'inclinant en deux sets accrochés (7-5, 6-4) et 1h24 de jeu lors de ce quart de finale. Mais il n'aura jamais su lire le service adverse. Qualifié pour sa première demie de la saison, le Canadien sera opposé soit à Kei Nishikori, soit à Lloyd Harris pour une place en finale.

Il a peut-être manqué un peu de jus. Pour arriver à ce stade de la compétition, Jérémy Chardy avait dû livrer trois combats en trois sets, alors que Denis Shapovalov, exempté de 1er tour, s'était montré expéditif lors de ses deux premiers tours. Avant même de frapper son premier coup dans ce match, un statistique montrait ainsi que le Français avait couru près de 5 km contre 2 seulement pour son adversaire. S'il ne doit rien retirer à la performance du Canadien jeudi, ce fait peut peut-être expliquer le léger manque de peps de Chardy à la relance qui l'a empêché de rendre l'issue de la partie plus indécise.

