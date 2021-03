Les organisateurs rêvaient sûrement d'être les premiers à réunir les deux légendes vivantes dans un même tournoi. Mais si tout est encore ouvert pour Roger Federer, Rafael Nadal, lui, ne sera pas de la partie à Dubaï. De retour à l'entraînement intensif depuis plusieurs jours, des rumeurs bruissaient sur une possible wild-card de dernière minute accordée à l'Espagnol. Et l'intéressé a confirmé jeudi qu'il avait bien reçu une invitation et pensé à venir jouer aux Emirats la semaine prochaine (14-20 mars), tout en annonçant sur les réseaux sociaux qu'il l'avait déclinée. Le numéro 2 mondial ne se sent pas encore à 100 % à cause de la blessure au dos qu'il traîne depuis son séjour australien.

"Je voudrais remercier le tournoi de Dubaï pour la wild-card qui m'a été envoyée. Nous avons sérieusement pensé à venir jouer, mais je ne pense pas que je suis prêt à jouer encore. Et je remercie spécialement le directeur Salah Talak pour ses efforts pour assurer aux joueurs le meilleur accueil possible pendant cette période de pandémie sans précédent", a notamment expliqué Nadal en deux tweets.

Le Masters 1000 de Miami du 24 mars au 4 avril prochains devrait être le tournoi de reprise du Majorquin, un peu plus d'un mois après sa défaite en quart de finale de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas. A moins que, par précaution, il ne décide de reprendre seulement sur sa terre battue favorite. Mais si Nadal envisageait sérieusement de jouer à Dubaï, sa reprise est donc proche et les chances de le voir en Floride semblent bonnes.

