Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Richard Gasquet. S’il avait aisément disposé de Marco Cecchinato pour ses débuts à Dubaï la veille, le Français est tombé sur un os mardi en la personne de Hubert Hurkacz, 35e joueur mondial. Il aura d’ailleurs passé à peu près le même temps sur le court lors de ce 2e tour – 1h07 contre 1h10 lundi – mais pour un résultat diamétralement opposé puisqu’il a été sorti sans ménagement en deux sets (6-3, 6-4). En huitième de finale, son bourreau polonais croisera le fer avec Denis Shapovalov ou Jan-Lennard Struff.

La hausse de niveau était sûrement trop brutale à encaisser. Entre un Cecchinato en manque total de repères, passif et qui jouait court, et un Hurkacz puissant, précis à la relance et beaucoup plus à l'aise sur dur, le contraste a sans doute un peu déstabilisé Richard Gasquet. D'autant que le Biterrois manque de rythme en ce début de saison (forfait à l'Open d'Australie et au 2e tour à Doha la semaine dernière) qui ne l'a pas encore vu enchaîner deux victoires. Et ce ne sera donc pas pour cet ATP 500 de Dubaï.

Le Français a été cueilli à froid dans ce match et il n'a jamais su (pu ?) inverser la tendance. S'il s'était plutôt montré conquérant au 1er tour dans le sillage de ses 93 % de réussite sur première balle, il a beaucoup plus subi la puissance de son adversaire à l'échange mardi, se retrouvant fréquemment à 5 mètres de sa ligne de fond. Breaké d'entrée de premier set donc, et aussi très vite dans le second, il a fait la course derrière, sans jamais parvenir à se montrer menaçant à la relance. Il n'a ainsi inscrit que 9 petits points sur les 10 jeux de service adverses (moins d'un point par jeu en moyenne) et n'a pas obtenu la moindre balle de break. Difficile d'espérer grand-chose dans ces conditions.

