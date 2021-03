Une petite alerte, puis Richard Gasquet a déroulé. Contraint à déclarer forfait la semaine dernière à cause d’une blessure au pied avant son match du 2e tour à Doha contre Andrey Rublev, le Biterrois a retrouvé avec bonheur la compétition à Dubaï lundi. Au 1er tour aux Emirats arabes unis, il n’a eu qu’une balle de break à sauver sur son premier jeu de service, avant de prendre la mesure de Marco Cecchinato, 89e joueur mondial, en deux sets secs (6-4, 6-2) et un petit peu plus d’une heure de jeu (1h10 précisément).

Gasquet s’est montré particulièrement inspiré au service puisqu’il n’a perdu que 2 minuscules points derrière sa première balle (27/29 soit 93 % de réussite et 13 aces). Il a su se montrer agressif quand il le fallait, réalisant le premier break dans le 5e jeu du premier set, un avantage qu’il a su conserver pour virer en tête. Avant de faire à nouveau la différence d’entrée de second acte et de s’échapper irrémédiablement. Signe de sa confiance, il s’est progressivement lâché en coup droit (9 coups gagnants sur 28 de ce côté).

Si Gasquet connaît un début de saison difficile, lui qui a été contraint au forfait de dernière minute à l’Open d’Australie également, Cecchinato manque aussi cruellement de confiance et cela s’est vu. Il s’agit déjà de la 5e défaite au 1er tour en 2021 en 6 tournois. La marche sera donc certainement plus difficile à franchir pour le Français lors de son prochain match face à Hubert Hurkacz.

