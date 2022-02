A croire qu'il le fait exprès. Pour la troisième fois d'affilée cette semaine, Andrey Rublev a perdu le premier set mais il a fini par l'emporter. En confiance après son titre à Marseille la semaine dernière, le numéro 7 mondial a encore montré qu'il avait bien des ressources pour venir à bout d'un Hubert Hurkacz pourtant très inspiré en trois sets (3-6, 7-5, 7-6) et presque deux heures et demie (2h23 précisément) de jeu, en demi-finale à Dubaï vendredi. Pour s'offrir un doublé en deux semaines, il affrontera soit Denis Shapovalov soit Jiri Vesely en finale samedi.

Son cri et sa joie ont été à la hauteur de l'intensité du combat. Encore une fois dominé en début de partie, Rublev a vu son travail de sape payer, à force de volonté et d'engagement. Face à la puissance de feu au service (70 % de premières balles et 88 % de réussite derrière) de Hurkacz, le Russe avait pourtant bien des raisons de désespérer. Mais il s'est faufilé dans la minuscule brèche offerte par le Polonais.

Patience et persévérance, les clés de la gagne pour Rublev

Cueilli à froid par un break d'entrée, Rublev a rapidement accusé un set de retard. Bombardé littéralement par une pluie de premières balles (78 % puis 76 % dans les deux premières manches pour son adversaire polonais), le Russe a fait ce qu'il a pu à la relance dans un premier temps, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, il s'est concentré davantage sur ses propres mises en jeu pour se mettre à l'abri dans le deuxième acte. Et à 6-5 en sa faveur, il a surgi pour remettre les compteurs à zéro.

Plus l'échange durait, plus Rublev était à l'aise avec sa densité à la frappe. Et dans le 5e jeu de l'ultime set, il a obtenu 4 balles de break pour confirmer le changement de tendance. Mais à chaque fois, Hurkacz a trouvé la parade. Et le Polonais, bien que dépendant de sa première balle, a aussi fait planer une menace constance grâce à ses grands coups et à une longueur de balle gênante jusqu'au bout.

Mais dans le tie-break final, à 5 points à 4, Rublev s'est arrogé le mini-break décisif en dictant le jeu avec son coup droit court croisé qui a fini par écoeurer Hurkacz. Impressionnant dans sa capacité à ne jamais rien lâcher, le Russe a bien mérité son 8e succès d'affilée sur le circuit. Décevant en tout début d'année, il a bel et bien trouvé un second souffle.

