Il n'est pas souverain, mais il avance. A l'image de son tournoi à Marseille la semaine dernière, Andrey Rublev est bousculé à Dubaï par des adversaires largement moins bien classés que lui, mais il trouve toujours une solution. Et si la fin de tournoi s'annonce bien plus relevée, le numéro 7 mondial peut se targuer d'être le premier à rejoindre les demi-finales. Jeudi, il est ainsi venu à bout de l'Américain Mackenzie McDonald, 61e à l'ATP, en trois sets (2-6, 6-3, 6-1) et 1h43 de jeu. Sacré à l'Open 13 Provence voici quelques jours, il valide ainsi sa 7e victoire d'affilée sur le circuit et retrouvera soit Jannik Sinner, soit Hubert Hurkcaz pour une place en finale.

Si le match semblait franchement à sa portée sur le papier, ce fut donc tout sauf une sinécure pour Rublev. Le début de partie a même été catastrophique pour lui puisqu'il a tout simplement perdu les cinq premiers jeux du match. Malgré un léger sursaut, il accusait déjà ainsi une manche de retard après une petite demi-heure. Menacé sur ses deux premiers engagements du deuxième acte (trois balles de break écartées), le Russe a alors su tenir bon. Un moment-clé dans cette partie qui a tourné par la suite.

Handicapé par une panne de premières balles (il est passé de 67 % dans le 1er set à 51 % dans le 2e), McDonald a perdu le fil peu à peu de sa domination à l'échange, tandis que Rublev s'est montré plus pressant à la relance. Et le Russe a fait la différence dans le 5e jeu. Dès lors, il n'a plus lâché sa proie, remportant 11 des 13 derniers jeux de 2-6, 1-2 à 2-6, 6-3, 6-1. Il peut donc toujours rêver d'un doublé Marseille-Dubaï.

