Il a sué à grosses gouttes, mais Andy Murray a fini par s'en sortir. Opposé à l'Australien Chris O'Connell, 158e joueur mondial issu des qualifications, l'Ecossais, désormais 89e à l'ATP, a dû sortir le bleu de chauffe pour s'en sortir au 1er tour à Dubaï. Il lui a ainsi fallu près de trois heures (2h50) pour renverser son adversaire (6-7, 6-3, 7-5) dans une partie où il a dû composer constamment avec la frustration de ne pas évoluer au niveau espéré. Lors de son prochain match, l'ex-numéro 1 mondial sera opposé soit à Jannik Sinner, soit à Alejandro Davidovich Fokina.

Il n'avait pas beaucoup de sensations, mais fidèle à lui-même, il s'est battu et en a finalement récolté les fruits. A l'image d'une défense ahurissante qui lui a fait lever les bras au ciel pour aller chercher trois balles de match, Andy Murray n'a rien lâché, et ce malgré une irrégularité à l'échange qui lui avait fait casser sa raquette une fois le premier set perdu. Car Chris O'Connell, s'il n'est pas connu du grand public, lui a bien mené la vie dure avec son solide revers à une main et ses coups percutants en fond de court.

D'une grande nervosité, plus râleur encore qu'habituellement, Murray s'est remis la tête à l'endroit dans le deuxième set, avant de trembler encore dans l'acte final. A 4-4, il a ainsi dû sauver 4 balles de break qui ressemblaient à des balles de match contre lui. Mais il a été récompensé de sa volonté de se projeter davantage au filet dans les moments chauds. A défaut de son tennis, c'est son caractère qui l'a sauvé. Mais il lui faudra hausser le ton (surtout au service) pour espérer prolonger son aventure aux Emirats.

