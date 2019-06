Jérémy Chardy manquera peut-être de matches à Wimbledon. Le Palois, qui avait cédé de justesse en huitième de finale du Queen’s contre Stefanos Tsitsipas la semaine dernière, ne s’est pas relancé à Eastbourne. Il s’est ainsi incliné en deux sets (6-3, 7-6) pour son entrée en lice mardi contre le Britannique Cameron Norrie, 49e joueur mondial. Ce dernier affrontera son compatriote Kyle Edmund, tête de série numéro 3 du tournoi et exempté de 1er tour.

Débutée lundi et interrompue par la pluie alors que Norrie menait 3-0 dans le premier set, la partie a repris son cours mardi sur le même rythme. Chardy n’a pas pu récupérer son break de retard et a donc cédé la première manche. Plus solide que la veille sur son service, le Français a su écarter une balle de break à 3-3 dans le second acte mais n’a pas saisi sa chance à 6-5 en sa faveur alors qu’il avait une balle pour remettre les compteurs à zéro sur le service adverse. Plus solide à l’échange, Norrie l’a finalement emporté au jeu décisif.