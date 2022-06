La période est difficile pour lui. Sorti du Top 100 lundi pour la première fois depuis trois ans et demi, Ugo Humbert, qui a décidé de légèrement modifier son équipe, n'a pas pu se relancer à Eastbourne. Mardi, il s'est ainsi incliné dès le 1er tour de l'ATP 250 anglais face à Thiago Monteiro, 94e mondial et issu des qualifications. Le Messin a été renversé par le Brésilien sur le score de 6-7, 6-3, 6-4 après 2h22 de combat. C'est déjà sa 16e défaite pour 5 petites victoires cette saison.

Ad

A une semaine du début des hostilités à Wimbledon (27 juin-10 juillet), la confiance n'est donc pas au beau fixe pour le Français. Il a d'ailleurs encore péché dans sa gestion des points importants : alors qu'il n'a concrétisé aucune de ses deux balles de break dans ce duel de gauchers, Thiago Monteiro a lui converti deux de ses trois opportunités, et ce à l'entame des 2e et 3e sets. Pourtant, Humbert a plutôt bien servi par ailleurs (72 % de premières et 81 % de réussite derrière), de quoi le frustrer encore un peu plus.

ATP Halle Une défaite qui fait mal : Humbert va quitter le Top 100 15/06/2022 À 11:24

ATP Halle A l'arraché, Humbert met fin à sa série noire 13/06/2022 À 16:51