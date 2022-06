L'Américain Taylor Fritz a remporté samedi le tournoi ATP 250 d'Eastbourne, disputé sur gazon, en battant en finale son compatriote Maxime Cressy (6-2, 6-7, 7-6). Déjà vainqueur du tournoi en 2019, Fritz, 14e joueur mondial, s'offre son deuxième titre cette saison après celui d'Indian Wells, aux États-Unis, où il s'était défait de Rafael Nadal en finale.

Sur le gazon d'Eastbourne, Fritz s'est adjugé le premier set en s'appuyant sur un solide second service et en bénéficiant de la fébrilité de Cressy, qui disputait sa première finale sur le circuit, coupable de quatre doubles fautes dans la seule première manche.

Un tie-break du 3e set très bien géré

Le 60e joueur mondial, né à Paris, s'est repris dans le second set, retrouvant sa mise en jeu et ne lâchant plus un seul jeu de service pour s'imposer au tie-break 7/4, avant de se faire longuement soigner au niveau de la hanche au tout début du troisième set.

Le même scenario s'est reproduit dans la dernière manche, durant laquelle, aucun des deux joueurs n'a cédé son service, mais au tie-break, c'est Fritz finalement qui a pris le dessus sur son jeune compatriote 7/4.

Tête de série N.11 à Wimbledon qui débute dans deux jours, Fritz affrontera au premier tour l'Italien Lorenzo Musetti (71e mondial). Cressy héritera lui du Canadien Félix Auger-Aliassime, N.9 mondial et tête de série N.6 à Londres.

