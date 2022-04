Le Français Richard Gasquet (80e mondial) a été battu vendredi en quarts de finale du tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril par l'Argentin Sebastian Baez (59e) 3-6, 6-1, 6-4 en 1 h 55. Gasquet, 35 ans, a survolé la première manche en montrant toute l'étendue de son répertoire technique, notamment en trouvant les bonnes zones et en s'appuyant sur un revers efficace.

Gasquet lâche par son service

Mais le Biterrois a souffert à partir du deuxième set face à la fraîcheur de son jeune adversaire (21 ans), qui l'a obligé à de longs échanges de fond de court. Au cours d'un troisième set disputé, Gasquet s'est montré de moins en moins souverain sur son jeu de service, commettant plusieurs doubles fautes avant un break qui lui a été fatal à 4-4.

Pour une place en finale, Baez affrontera l'Espagnol Albert Ramos (31e), tenant du titre à Estoril et vainqueur de son compatriote Fernando Verdasco, 118e mondial, en deux manches (6-2, 6-2) en 1h20. Deux autres quarts de finale devaient se disputer vendredi entre l'Espagnol Alejandro Davidovich (28e) et l'Américain Frances Tiafoe (29e), puis entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e) et l'Américain Sebastian Korda (37e)

