En quittant le court à Estoril, il avait déjà la tête sous l'eau. Mais il ne se doutait pas qu'en regardant son téléphone portable, il recevrait un deuxième coup pour l'enfoncer davantage. Battu dès le 1er tour par le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (6-4, 7-5) sur la terre battue portugaise - sa 10e défaite d'affilée sur le circuit ATP -, Benoît Paire a reçu plusieurs messages injurieux sur les réseaux sociaux. Leurs auteurs ? Des parieurs frustrés par son résultat. Le Français a décidé de les partager publiquement dans la foulée pour dénoncer un phénomène dont sont victimes régulièrement de nombreux joueurs et joueuses.

"Please die" ("S'il te plait, meurs" en français), "Te vamos a asesinar hijo de puta" ("on va t'assassiner fils de pute"), "Tu fais perdre de l'argent à tout le monde" : voici entre autres la nature des écrits reçus par Paire dans toutes les langes. Et le Français de s'interroger : "C'est normal pour vous ?" Il fait ainsi écho à ses compatriotes Alizé Cornet et Gaël Monfils qui ont déjà exposé publiquement le problème par le passé, comme ce fut le cas aussi de l'Américaine Sloane Stephens.

Alors que le sujet de la santé mentale des athlètes est de plus en plus abordé, s'attaquer à la haine en ligne autant que possible constitue l'un des enjeux épineux du moment. La question sous-jacente de la régulation des paris sportifs se pose inévitablement.

