Il n'avait pas existé la semaine dernière à Belgrade face à Miomir Kecmanovic. Mais Richard Gasquet est reparti au combat et s'est remis la tête à l'endroit mardi pour son entrée en lice à Estoril. Le Biterrois, désormais 80e joueur mondial, a réalisé une belle performance pour se dominer l'Américain Tommy Paul, 34e à l'ATP, en deux sets (7-5, 6-2) et 1h34 de jeu. Au 2e tour, il sera opposé au Tchèque Jiri Vesely ou au Bolivien Hugo Dellien.

Il restait sur deux défaites d'affilée. Alors quand Richard Gasquet s'est fait breaker d'entrée mardi par un Tommy Paul agressif, il ne pouvait pas compter sur une immense confiance pour inverser la tendance. Mais le Français y est parvenu, en livrant peut-être sa performance la plus aboutie jusqu'ici cette saison. Capable d'exploiter les balles courtes en s'engageant franchement dedans y compris en coup droit, plutôt à l'aise dans ses déplacements latéraux et vers l'avant, il s'est lâché pour revenir (3-3) et passer devant dans le "money time" du premier set (7-5).

