Ça prendra encore beaucoup de matches avant que je sois de retour au top. Donc je ne me sens pas capable de gagner ce tournoi", estimait-il Benjamin Bonzi n'a pas tremblé. Face à un Dominic Thiem toujours limité, le Français s'est imposé en deux sets (6-3, 7-6 [9]) lors du premier tour du tournoi d'Estoril. Longtemps écarté des courts en raison d'une blessure au poignet droit, le vainqueur de l'US Open 2020, désormais N.93 mondial, avait déjà été écarté dès son entrée en lice au tournoi de Belgrade la semaine dernière. "", estimait-il d'ailleurs ce mardi

Si Thiem a montré quelques progrès, obtenant notamment trois balles de set dans la seconde manche, l'Autrichien s'est heurté à un très solide Bonzi. Agressif, le Français a su profiter de ses moments forts et d'un service impeccablement réglé pour empocher le match et une qualification au prochain tour. Et il n'a pas vacillé au moment où son adversaire a su le mettre en difficulté. Il affrontera le vainqueur du match entre Pierre-Hugues Herbert et Sebastian Korda.

