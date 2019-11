Ugo Humbert aurait sûrement voulu que la première d'un Français et surtout sa première sur le Masters Next Gen prenne une toute autre tournure. Le Messin s'est incliné contre le Suédois Mikael Ymer en quatre sets (4-3, 1-4, 4-2, 4-1). Ugo Humbert a été capable de poser des problèmes à son adversaire dans les premier et deuxième sets, mais il n'a pas su saisir les opportunités qu'il avait (deux balles de break converties sur cinq contre trois sur quatre pour son adversaire).