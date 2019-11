Alex de Minaur poursuit sa semaine quasi-parfaite en Italie. Favori de ce Masters Next Gen, l’Australien n’aura laissé en route que deux sets dans cette phase de groupes. Il ne lui a ainsi fallu qu’un tout petit peu plus d’une heure (1h01 exactement) de jeu pour expédier Casper Ruud (4-1, 4-0, 4-2) jeudi, s’assurant ainsi de finir en tête de la poule A et d’affronter dans le dernier carré le deuxième du groupe B Frances Tiafoe ou Mikael Ymer. Comme Ugo Humbert la veille, Ruud est lui éliminé.

Il n’y a pas vraiment eu match. Sur la lancée de sa fin de saison (titre à Zhuhaï, finale à Bâle) et de ses deux premières victoires, Alex de Minaur n’a laissé aucune chance à Casper Ruud, frappant 23 coups gagnants pour 5 minuscules fautes directes. Plus agressif globalement que son adversaire, il s’est aussi montré supérieur quand l’échange s’est engagé du fond du court, à l’image de la balle de match très symbolique de l’impuissance du Norvégien.

Après une défense acharnée et avoir ramené un smash, le 18e joueur mondial a mis fin aux débats d’un revers croisé gagnant parfait. Le jeu de jambes de l’Australien a particulièrement impressionné. Comme l’an passé, il sort premier de son groupe avec trois victoires. La deuxième place se jouera entre Miomir Kecmanovic et Alejandro Davidovich Fokina au cours du duel suivant.