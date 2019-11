Il a eu chaud, mais Casper Ruud s’est donné le droit d’espérer prolonger son séjour à Milan. Le Norvégien a accroché sa première victoire en phase de poules du Masters Next Gen mercredi dans le groupe A. Il a ainsi pris le meilleur sur l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (3-4, 4-3, 4-2, 3-4, 4-1) après plus de deux heures de combat (2h16 précisément). Ce succès lui permet de revenir provisoirement à hauteur d’Alex de Minaur et Miomir Kecmanovic, son bourreau de la 1ère journée, en tête de la poule. L’Australien et le Serbe s’affrontent dans la foulée avec en jeu la première place.

Rien n'a été facile pour Ruud dans ce match, mais sa régularité a fini par payer. Davidovich Fokina s'est ainsi montré nettement plus percutant pendant une grande partie du match, frappant pas moins de 44 coups gagnants contre 28 au Norvégien. Ses amorties ont quasiment systématiquement fait le point, profitant de la position adverse trop reculée. Mais l'Espagnol a aussi commis beaucoup plus d'erreurs, plus du double de son adversaire (40 contre 19). Et il a peut-être perdu la partie en début de troisième set quand il s'est tordu le genou sur une reprise d'appuis.

Vidéo - Plus brillant mais plus brouillon aussi, Davidovich Fokina a fini par céder contre Ruud 02:50

Davidovich Fokina a toutefois repris le jeu, éprouvant des difficultés à se déplacer avec un gros strap à la jambe droite. Après la perte de la troisième manche, le 87e joueur mondial a repris du poil de la bête et n'a plus semblé très gêné pour courir, s'arrachant pour égaliser et offrir aux spectateurs un ultime acte. Mais Ruud a su remettre le pied au plancher pour plier l'affaire dans la foulée.