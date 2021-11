Andrey Rublev n'a pas tremblé face à un petit Stefanos Tsitsipas. Au-dessus dans presque tous les secteurs du jeu, le Russe n'a jamais semblé faiblir, battant le Grec en à peine 1h32 6-4,6-4, lundi soir à Turin. Une victoire très rassurante pour Rublev qui sortait d'une mauvaise défaite d'entrée face à Taylor Fritz au Rolex Paris Masters. De son sôté, Tsitsipas enchaîne une nouvelle défaite, deux semaines après son abandon à Paris.

Le premier jeu de ce match aura été un petit résumé de cette partie. Dès les premiers échanges, Andrey Rublev a voulu imposer sa cadence à son adversaire. Alors qu'il servait d'entrée, Tsitsipas a été chahuté d'entrée, devant sauver trois balles de break. Rublev, quant à lui, a aisément remporté son premier jeu de service, tout comme durant tout le reste du match. Il n'a d'ailleurs jamais eu de balle de break contre lui à disputer.

Pas dans le rythme, Tsitsipas n'a pas su se rebeller

C'est à 2-2 lors de cette première manche que Tsitsipas, trop inconstant, mais surtout pas assez efficace sur son service (68% de points gagnés après sa première balle seulement), a craqué. Un break magnifiquement bien géré par le Russe, impérial au service (92 % de premières balles dans le 1er set).

Le second set a beaucoup ressemblé au premier avec des jeux de services bien compliqués côté Tsitsipas. Le numéro 4 mondial a encore cédé sa mise en jeu à 2-2, laissant une autoroute à un Rublev aurotitaire et sérieux. Enchaînant les approximations, souvent en retard, le Grec a notamment donné 27 points sur des fautes directes, contre seulement 13 pour le Russe. Appliqué et prêt à défier Djokovic, Rublev s'est donc donné le droit de croire au dernier carré dans ce groupe vert. Sa semaine pourrait durer plus longtemps que ces dernières prestations ne l'avaient laissé espérer.

