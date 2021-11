A à peine trois jours du début des hostilités, la pression monte à Turin. Jeudi soir, les huit qualifiés pour le Masters ont ainsi découvert à quelle sauce ils allaient être mangés pour la première phase du tournoi qui débutera dimanche au Pala Alpitour avec le tirage au sort des poules. Le tenant du titre Daniil Medvedev a ainsi été placé avec deux demi-finalistes à Bercy, Alexander Zverev et Hubert Hurkacz, ainsi que Matteo Berrettini dans le groupe rouge. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, sacré à Paris pour son retour à la compétition, croisera, lui, le fer avec Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Casper Ruud dans le groupe vert.

Si la compétition est, par essence, assez homogène puisque ce dernier rendez-vous regroupe les huit meilleurs joueurs de la saison, une poule semble plus déséquilibrée que l'autre. On ne sait pas dans quel état de forme physique se présentera Tsitsipas à Turin, après son abandon précoce lors du Rolex Paris Masters en raison d'une douleur au coude. Depuis sa défaite en finale de Roland-Garros, le Grec est, quoi qu'il en soit, en nette perte de vitesse. Et le constat est le même pour Andrey Rublev qui accuse le coup depuis sa finale à Cincinnati.

Face à de gros serveurs, Medvedev devra être vigilant

Par définition favori du tournoi, Djokovic l'est donc d'autant plus de ce groupe vert, son troisième adversaire Casper Ruud découvrant l'épreuve. Pour Daniil Medvedev en revanche, la moindre saute de concentration pourrait se payer dans le groupe rouge. Bien que large vainqueur d'Alexander Zverev en demi-finale de Bercy, le Russe devra se méfier de l'Allemand qui sera vraisemblablement plus frais et dont la seconde partie de saison a été remarquable. Inexpérimenté comme Ruud, Hubert Hurkacz devrait représenter une plus grande menace néanmoins sur dur indoor avec son grand service, comme son parcours parisien l'a montré.

Quant à Matteo Berrettini, qui a fait l'impasse sur le Rolex Paris Masters pour aborder au mieux ce Masters, il ne sera pas à sous-estimer, tant sa puissance peut faire des dégâts dans ses conditions, surtout avec le soutien du public italien. Tenant du titre, Medvedev semble toutefois avoir de la marge sur ses adversaires. Reste à connaître les conditions de jeu turinoises : la surface sera-t-elle plus rapide qu'à Bercy ? Les balles moins lourdes ? Le cas échéant, la dynamique actuelle pourrait en être modifiée.

