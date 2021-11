Tennis

ATP Finals 2021 : Revivez les temps forts du titre de Mahut et Herbert contre la paire Ram/Salisbury

ATP FINALS 2021 - Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont fait une véritable démonstration de tennis en double pour aller chercher leur deuxième titre au Masters dimanche. Les Français, plus précis et complémentaires que jamais, n'ont pas eu la moindre balle de break à défendre contre Rajeev Ram et Joe Salisbury (6-4, 7-6). Retrouvez le résumé de leur finale en vidéo.

00:02:15, il y a une heure