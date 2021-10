Deux bonnes nouvelles pour le prix d'une. Alexander Zverev a vécu un bien beau dimanche dans le désert californien. Non seulement l'Allemand a réussi son entrée en lice en dominant l'Américain Jenson Brooksby au 2e tour (6-4, 3-6, 6-1), mais il a aussi officiellement décroché sa qualification pour le Masters qui aura lieu au Pala Alpitour de Turin du 14 au 21 novembre prochains. Il s'agit de la cinquième participation consécutive du récent champion olympique au tournoi des Maîtres qu'il a par ailleurs déjà remporté en 2018.

ATP Finals Auger-Aliassime, Ruud ou Sinner en rêvent : place au sprint final pour le Masters 14/09/2021 À 20:36

Rublev et Berrettini pourraient bientôt suivre

Zverev rejoint ainsi Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas dans la liste des joueurs assurés de faire le voyage en Italie. Il reste par conséquent quatre places à pourvoir encore dont deux qui pourraient bientôt trouver preneurs : la barre de qualification étant provisoirement fixée au tour de 4500 points, Andrey Rublev (4120 points) et Matteo Berrettini (3955) n'en sont plus très loin.

Les deux derniers sésames devraient en revanche être fort disputés entre Casper Ruud (2925), Hubert Hurkacz (2775), Jannik Sinner (2505) et Félix Auger-Aliassime (2320) notamment, même si le Canadien a grillé un joker important en se faisant sortir dès le 2e tour à Indian Wells.

Indian Wells C'était la fête des lobs et des passings : le Top 5 points de la première semaine d'Indian Wells IL Y A 3 HEURES